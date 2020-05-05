Москва, , 10:56 — REGNUM Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино и Британская высшая школа дизайна в Москве представили онлайн-выставку постеров Good words. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

Согласно условиям конкурса, молодые иллюстраторы и художники должны были взять цитату из книг, вошедших в список «100 величайших романов всех времен», составленный британской газетой The Telegraph, и на ее основе создать яркое и запоминающееся графическое художественное произведение.

Представленные на виртуальной выставке работы можно разделить по технике на два раздела. В первом — так называемые, спонтанные рисунки. Во втором — монопринты.

В рамках проекта начинающие дизайнеры смогут увидеть онлайн-мастер-класс по созданию постеров.