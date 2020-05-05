Нью-Йорк, США, , 10:40 — REGNUM Тизер мини-сериала «Страна Лавкрафта» в жанре готического фэнтези по одноименному роману американского писателя Мэтта Раффа представил телеканал HBO. Видеоролик опубликован на YouTube-канале HBO.

Сюжет описывает события, происходящие в США 1950-х годов. Аттикус Фриман со своими близкими путешествует в поисках своего отца, сталкиваясь с расистскими выходками местных жителей и разными монстрами из книг Говарда Лавкрафта.

Сценарий картины написала американская сценаристка и продюсер Миша Грин, известная по драматическому сериалу «Андеграунд». Она же выступает исполнительным продюсером сериала.

Также в проекте принимает участие Джей Джей Абрамс, снявший несколько частей знаменитых франшиз «Звездный путь» и «Звездные войны».

Премьера картины намечена на август 2020 года.