Москва, , 10:24 — REGNUM Российский национальный музей музыки к юбилею Великой Победы на своем сайте покажет проект «Музыка героев». Как отмечается в релизе учреждения культуры, это мультимедийный музыкальный спектакль.

В основе композиции — судьба выпускника Московской консерватории, оправившегося на фронт добровольцем в 1941-ом. Его глазами зритель увидит как рождались легендарные военные песни, как выступали на фронте театральные и музыкальные бригады, как рождалась знаменитая Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича.

Текст написала Екатерина Жутаутайте, постановка Владимира Бельдияна. Роли исполняют Егор Морозов и Евгения Афанасьева.