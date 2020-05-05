Чита, , 10:25 — REGNUM Забайкальская краевая филармония имени О. Л. Лундстрема представила онлайн-концерт «О Войне и Победе на языке Jazz’а». Об этом сообщили в пресс-службе филармонии.

В записи концерта приняли участие музыканты из джаз-бэнда Blues Time. Они записывали свои выступления из своих квартир, находясь в самоизоляции из-за мер, принятых против распространения коронавируса.

Артисты исполнили вокальные и инструментальные композиции песен о войне. Концерт, длительностью около часа, выложен на официальном YouTube-канале филармонии.

По словам музыкантов, своим концертом они напоминают о героическом подвиге солдат, завоевавших мирное небо для своих потомков.