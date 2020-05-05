Москва, , 09:28 — REGNUM 5 мая Московская консерватория проведет на своем сайте запускает традиционный Международный открытый фестиваль искусств «Дню Победы посвящается…». В связи со сложной эпидемиологической обстановкой с столице концерты будут транслироваться онлайн. Об этом сообщает портал Министерства культуры РФ.

Откроется фестиваль выступлением камерного хора Московской консерватории под управлением Александра Соловьёва «Нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим!». За роялем — заслуженная артистка России Екатерина Мечетина.

Также будут показаны записи выступлений артистов Театра «Ленком», Ансамбля песни и пляски Росгвардии, студенческих коллективов на фестивале «Память музыкальных сердец» .9 мая Московская консерватория представит концерт Ансамбля песни и пляски им. А.В. Александрова.