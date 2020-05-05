Москва, , 09:26 — REGNUM Международный проект «Музыка мира», посвященный 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, представит 8 мая Музей Победы. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«Режим самоизоляции помешал организаторам реализовать изначальный замысел проекта и провести 5 синхронных живых симфонических концертов в Европе и России. Но мероприятие состоится онлайн», — говорится в сообщении.

Организаторы объединят выступления музыкантов, исполнивших каждый по отдельности свои партии, в один видео-концерт. В виртуальный оркестр будут объединены 108 музыкантов из более чем 15 стран, которые являются исполнителями международного оркестра Baltic Sea Philharmonic.

В пресс-службе сообщили, что музыканты исполнили знаменитую «Симфонию №7» Дмитрия Шостаковича, написанную в 1942 году в блокадном Ленинграде. Показ видео-концерта начнется 8 мая в 15:00.

Также к проекту присоединятся из своих домов по видеосвязи известные культурные и общественные деятели со всего мира.