Лос-Анджелес, США, , 09:13 — REGNUM Режиссёр Пейтон Рид, которого поклонники знают по фильмам «Человек-муравей» и «Человек-муравей и Оса», подтвердил информацию о том, что он снимает один из эпизодов второго сезона сериала «Мандалорец». Он сделал соответствующую публикацию 5 мая на своей странице в Twitter.

Рид выложил фотографию со шлемом мандалорца, лежащим на кресле, на спинке которого присутствует надпись с его именем и фамилией. Кинематографист сопроводил публикацию хештегом #MayThe4thBeWithYou в честь Дня «Звёздных войн».

https://twitter.com/MrPeytonReed/status/1257443157639299072

Ранее ИА REGNUM сообщило: Lucasfilm официально подтвердила слухио том, что она работает над ещё одним сериалом по вселенной «Звёздных войн». В качестве шоураннера действителньо выступит создатель шоу «Матрёшка»Лесли Хэдланд.

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