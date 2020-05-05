Санкт-Петербург, , 09:11 — REGNUM Онлайн-трансляцию балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» в хореографии советского балетмейстера Леонида Лавровского покажет Мариинский театр. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Трансляция состоится 5 мая в 19:00 на канале театра mariinsky.tv. Запись спектакля выполнена в 2013 году. Партию Джульетты исполняет Диана Вишнева, Ромео — Владимир Шкляров, Тибальда — Илья Кузнецов, Меркуцио — Александр Сергеев.

В основе сюжета лежит одноименная трагедия английского драматурга Уильяма Шекспира об истории первой любви молодых людей из двух враждующих итальянских кланов. История любви, не успев начаться, закончилась трагически.

Балет «Ромео и Джульетта» был поставлен на сцене Мариинского спектакля впервые 80 лет назад. Популярность балета складывается из разных факторов: великой музыки Прокофьева, изысканной хореографии Лавровского, великолепных декораций и костюмов Петра Вильямса и конечно благодаря истории, рассказанной Шекспиром.