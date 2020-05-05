Лос-Анджелес, США, , 08:59 — REGNUM Писатели Скотт Бек и Брайан Вудс, работавшие над сценарием для фильма ужасов «Тихое место», объединятся с режиссёром Сэмом Рэйми в рамках проекта научно-фантастического фильма. Об этом 4 мая сообщил журнал Variety.

Права на картину уже приобрела кинокомпания Sony Pictures. О сюжете будущей картины пока ничего не известно, кроме того, что это будет оригинальный научно-фантастический триллер.

Стоит отметить, что в 2019 году кинокомпания Сэма Рэйми Raimi Productions продала Sony права на три картины, последней из которыз был фильм ужасов «Капкан» режиссёра Александр Ажа.

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