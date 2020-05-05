Москва, , 08:51 — REGNUM Первый клип в режиме самоизоляции записал музыкальный коллектив «Хор Турецкого» в рамках акции #МЫВМЕСТЕ. Об этом музыканты сообщили на своей официальной странице в соцсети Instagram.

Песня так и называется «Мы вместе». В сообщении к клипу исполнители обратились к своим поклонникам: «Специально для вас записали наш первый домашний клип».

Полная версия клипа опубликована на официальном канале коллектива в YouTube.

Своим выступлением коллектив музыкантов присоединился к выступлениям многих других коллективов, вынужденно выпускающих свои композиции в виде смонтированных вместе отдельных выступлений у себя дома.

Таким образом выступили уже разные коллективы: от поп-групп, например, «Несчастный случай» до симфонических оркестров филармоний.