Лос-Анджелес, США, , 07:58 — REGNUM Потовый сервис Netflix заключил контракт с Джо Руссо, в рамках которого известный режиссёр и продюсер напишет сценарий для второй части фильма «Эвакуация». Об этом 5 мая сообщил портал Deadline.

Во время общения с журналистами кинематографист сказал, что он пока сам не знает, будет ли новая картина сиквелом или приквелом. На сегодня ни режиссёр Сэм Харгрейв, ни исполнитель главной роли Крис Хемсворт пока не заключили с потоковым сервисом соглашения по поводу участия в этом проекте. Как сообщают инсайдеры, Netflix планирует подписать с ними контракты после того, как Руссо закончит работу над сценарием.

Ранее Крис Хемсворт намекнул, что он не против сняться в новом фильме этой франшизы. Актёр сказал об этом в ролике, который он выложил на своей странице в Instagram.

Читайте ранее в этом сюжете: Том Круз, Илон Маск и NASA впервые снимут боевик в космосе