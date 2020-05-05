Синин, Китай, , 06:29 — REGNUM Парк культурного наследия, построенный на доисторических руинах и местах катастроф, был открыт совершенно бесплатно для посетителей в провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

Парк расположен на объекте культурного наследия в месте Лацзя в уезде Миньхэ в верховьях реки Хуанхэ. Это место было открыто в 1981 году и занимает 680 тыс. квадратных метров. Оно образовалось в результате землетрясения и наводнения 4000 лет назад. К 3 мая парк посетили более 94 561 туриста. Музей в парке представляет тематические выставки на археологических руинах.

Археологи утверждают, что место является единственным в своем роде во всем Китае. Оно также было прозвано «Восточными Помпеями», поскольку местечко постигла судьба, аналогичная древнеримского города Помпеи, который был уничтожен извержением вулкана Везувий. На месте были найдены скелеты, инструменты и бытовая утварь некой доисторической цивилизации, жившей здесь 4000 лет назад.