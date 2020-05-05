Лос-Анджелес, США, , 04:07 — REGNUM Сценарист Эд Соломон, написавший сценарий к предстоящему фильму «Билл и Тед 3» (Bill & Ted Face the Music), сообщил поклонникам, когда они могут ждать первый трейлер. Публикацию он разместил 5 мая на своей странице в Twitter.

Соломон написал, что ролик выйдет «через несколько недель». Он также заявил, что 6 мая 2020 года опубликует информацию о том, как фанаты смогут стать частью этой картины.

https://twitter.com/ed_solomon/status/1257417561148399616

Напомним, главные роли в предстоящем фильме исполнят Киану Ривз и Алекс Уинтер. Оригинальная фантастическая комедия «Невероятные приключения Билла и Теда» режиссёра Стивена Херека вышла на экраны в 1989 году. В 1991 году был выпущен сиквел «Новые приключения Билла и Теда», который снял Питер Хьюитт.

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