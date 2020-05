Лос-Анджелес, США, , 03:26 — REGNUM Онлайн-магазин Amazon начал принимать предзаказы на фильм «Новые мутанты» режиссёра Джоша Буна, который никак не может выйти на экраны с 2018 года. Об этом 5 мая сообщил портал We Got This Covered.

Стоит отметить, что при этом магазин не назвал дату премьеры. Ранее Disney и Marvel в очередной раз отложили релиз этой многострадальной картины на неопределённый срок. После этого поклонники стали в соцсетях просить кинокомпании провести премьеру кинокомикса на потоковом сервисе Disney+.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сеть выложили новые кадры «Новых мутантов». Эта картина должна была выйти на большие экраны ещё в апреле 2018 года. В марте Disney отложила её премьеру уже в четвёртый раз.

