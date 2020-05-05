Токио, , 01:23 — REGNUM Известный аниматор Масааки Иванэ, хорошо знакомый фанатам по работе над аниме-сериалом «Покемон», откроет на YouTube образовательный канал, посвящённый искусству анимации. Об этом 4 мая сообил портал Comicbook.

Видеоролики появятся на нём 10 мая 2020 года. Иванэ планирует давать советы начинающим аниматорам, он также обещает научить их различным трюкам. Отмечается, что таким образом создатель «Покемона» решил занять себя на карантине, введённом в Японии из-за эпидемии коронавируса.

https://twitter.com/animator1965/status/1256937265621688320

Стоит отметить, что Масааки Иванэ работает над созданием сериала «Покемон» с самого первого дня этого проекта. Он также является создателем ряда известных сцен популярного сериала Dragon Ball Z.

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