Нью-Йорк, США, , 01:09 — REGNUM Дэвид Харбор рассказал поклонникам, что в четвёртом сезоне сериала «Очень странные дела» будет рассказано о судьбе его героя — бывшего шерифа Джима Хоппера. Об этом 4 мая сообщил портал Comicbook. Во время общения с поклонниками на фестивале Comic Con в Ливерпуле актёр сообщил: в продолжении шоу будет показано, как Одиннадцать найдёт старые вещи приёмного отца, которые сообщат ей три слова: «папа», «Вьетнам» и «Нью-Йорк».

Он отметил, что если эти три вещи и связанная с ними история не смогут воздействовать на зрителей, то Мэтт и Росс Дафферы являются плохими сценаристами, а он точно знает, что это не так.

«Так что я точно знаю, что в четвёртом сезоне мы дадим вам большое, огромное представление о предыстории Хоппера», — сказал Харбор.

Актёр напомнил, что ранее поклонники шоу уже высказывали различные предположения по поводу прошлого его героя. Например, касающиеся того, что Хоппер в прошлом потерял дочь, и что он является ветераном войны во Вьетнаме.

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