Лос-Анджелес, США, , 00:42 — REGNUM В День «Звёздных войн» военно-морские силы США выложили в сеть коллаж, который высмеяли многие фанаты киновселенной. Изображение было опубликовано 4 мая на официальной странице ВМФ США.

Многие поклонники франшизы посчитали коллаж неудачным примером работы в «фотошопе». Они также обратили внимание, что автор публикации формально отнёсся к задаче, достаточно неуклюже использовав модные слова и фразы, относящиеся к миру «Звёздных войн».

https://twitter.com/USNavyEurope/status/1257300933546917888

Напомним, 4 мая отмечается фанатами как День «Звёздных войн». Они выбрали эту дату из-за того, что на английском её звучание напоминает фразу «Да пребудет с тобой Сила» (May the Force be with you).

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели Jedi: Fallen Order выпустили дополнения в День «Звёздных войн»