Лос-Анджелес, США, 5 мая 2020, 00:26 — REGNUM Lucasfilm выпустила официальное подтверждение по поводу слухов о том, что она работает над выпуском нового, четвёртого по счёту сериала на основе «Звёздных войн». Об этом 4 мая сообщил портал Screen Rant.
Предстоящее шоу так же выйдет на потоковом сервисе Disney+. Ранее в сети появилась информация, что над этим сериалом будет работать создатель «Матрёшки» Лесли Хэдланд.
Напомним, кроме «Мандалорца» и нового (пока безымянного) шоу в производстве Lucasfilm и Disney также находятся сериалы, которые расскажут о приключениях Оби-Вана Кеноби и Кассиана Андора.
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