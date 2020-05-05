Лос-Анджелес, США, , 00:26 — REGNUM Lucasfilm выпустила официальное подтверждение по поводу слухов о том, что она работает над выпуском нового, четвёртого по счёту сериала на основе «Звёздных войн». Об этом 4 мая сообщил портал Screen Rant.

Предстоящее шоу так же выйдет на потоковом сервисе Disney+. Ранее в сети появилась информация, что над этим сериалом будет работать создатель «Матрёшки» Лесли Хэдланд.

Напомним, кроме «Мандалорца» и нового (пока безымянного) шоу в производстве Lucasfilm и Disney также находятся сериалы, которые расскажут о приключениях Оби-Вана Кеноби и Кассиана Андора.

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