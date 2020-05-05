Тегеран, , 08:39 — REGNUM 3 мая иранский чиновник, занимающийся вопросами культурного наследия, заявил, что артефакты, изъятые австрийскими властями, принадлежат Ирану и должны быть возвращены на родину. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Заместитель руководителя управления культурного наследия Ирана Мохаммад Хасан Талебян заявил, что представитель Интерпола в Иране был проинформирован в прошлом году об обнаружении в Австрии древних произведений иранского происхождения.

«Среди них было обнаружено несколько предметов из бронзы, имеющих своё происхождение в иранском Лурестане, и образцы которых хранятся в Музее Резы Аббаси и Национальном музее Ирана», — добавил он. «Среди артефактов также были стальной ритон, относящийся к эпохе Ахеменидов, и бронзовый бюст, относящийся к эпохе Сасанидов», — отметил Талебян. При этом, иранский чиновник сообщил, что некоторые предметы поддельные.

В соответствии с международными конвенциями, такими как Конвенция ЮНЕСКО о мерах по запрещению и предотвращению незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 1970 года, ожидается, что конфискованные предметы будут вскоре возвращены Ирану.

Ранее председатель Интерпола в Исламской Республике Иран бригадный генерал Хади Ширзад заявил, что европейская страна вернет Ирану артефакты, в том числе старинные золотые и серебряные предметы, датируемые древними периодами.