Сидней, Австралия, , 13:39 — REGNUM Сиднейский кинофестиваль из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, проведут в режиме онлайн, объявили организаторы фестиваля. Об это сообщают журналисты издания Variety со ссылкой на представителя оргкомитета.

67-й фестиваль в виртуальном формате пройдет с 10 по 21 июня. В программе будут показаны мировые премьеры от австралийских документалистов и европейские картины.

В рамках кинофестиваля будут организованы призовые мероприятия среди лучших документальных фильмов режиссеров Австралии, лучших короткометражных фильмов, а также среди иностранного кино.

Как сообщили организаторы, перенос фестиваля в онлайн нужен, чтобы объединить аудиторию по всей стране в сложный период борьбы с распространением коронавируса.