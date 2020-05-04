Вашингтон, , 12:11 — REGNUM Один из основателей легендарной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью журналу Rolling Stone назвал Джо Байдена «чертовым слизняком». Уотерс был сторонником кандидата в президенты от штата Вермонт сенатора Берни Сандерса и дал обширное интервью, посвященное президентским выборам 2020 года.

«Байден — это такой чертов слизняк, он такой слабый и никому не нравится, — сказал Уотерс о предполагаемом кандидате от Демократической партии. — Трамп (Дональд Трамп), по крайней мере, является продавцом змеиного яда — он показывает трюки. Он показывает их очень плохо, но людям все равно».

Уотерса спросили, есть ли у либералов обязанность «голосовать за Байдена» на всеобщих выборах. Он признался, что ошеломлен и ошарашен тем, как Национальный демократический комитет набросился на Берни и выдвинул вперед этого кандидата: «Я не могу себе представить, чтобы Байден победил Трампа на выборах».