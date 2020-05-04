Лондон, , 11:41 — REGNUM Результаты своих многолетних творческих поисков в живописи музыкант и гитарист рок-группы The Rolling Stones Ронни Вуд стал продавать с аукциона. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Портреты (Мика Джаггера, Кита Ричардса, Чарли Уоттса) Вуд писал в течении долгих лет.

Издание сообщает, что гитарист участвовал в благотворительной акции «The other art fair», организованной лондонской виртуальной галереей Saatchi Art. Акция была направлена на сбор средств для помощи пострадавшим из-за эпидемии корнавируса.

Для этой акции Вуд изобразил плакат, используя акриловые краски и чернила. На полотне написаны слова благодарности медработникам Национальной службы здравоохранения.

Эту работа была продана на аукционе за сумму эквивалентной полутора миллионам рублей. Картины гитариста, выставленные на продажу, можно посмотреть на его странице в Instagram или на его сайте.

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