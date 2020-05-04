Ульяновск, , 11:33 — REGNUM Ульяновская область в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне присоединилась к марафону «Наш День Победы». Знаменитую песню Победы исполнили три поколения ульяновцев — от начинающих вокалистов до знаменитых певцов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

К исполнению песни-легенды присоединились солисты Государственного ансамбля песни и танца «Волга», «Волонтёры Победы», студенты Ульяновского государственного педагогического университета и коллектив «Соловушка», ставший обладателем национальной премии за патриотическое воспитание и удостоенный звания заслуженного коллектива народного творчества России.

Песню «День Победы» исполнили на фоне знаковых объектов региона и кадров событий времен Великой Отечественной войны. Запись проходила до введения режима самоизоляции.

«В Ульяновской области всенародная акция объединила три поколения: именитых артистов, начинающих певцов и педагогов — в этом заложена уникальность исполнения и важность преемственности поколений», — рассказала заслуженный работник культуры РФ, руководитель «Соловушек» Ольга Нужина.

Солист ансамбля «Волга» Иван Самойлов отмечает, что День Победы — одна из самых значимых и важных дат в истории «всего народа»:

«Неотъемлемым символом знаковой даты для меня является песня «День Победы». Она звучит ежегодно во время торжественного парада и олицетворяет одновременно радость и ликование освобожденного народа 1945 года и трагедии, тяжелые потери и невероятную человеческую стойкость».

Видеоклипы регионов транслируются на местных телеканалах («Репортер73», «Ульяновская правда»), радиоверсию можно будет услышать на радиостанциях. Песни всех регионов можно найти в социальных сетях по хэштегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды.

Как сообщало ИА REGNUM, песенный марафон «Наш День Победы» инициирован аппаратом приволжского полпреда Игоря Комарова. Он идёт от региона к региону и символизируя единство страны, которая сплотилась ради одной на всех общей Победы. Акция стартовала 25 апреля в Мордовии. В регионах исполняют «День Победы» на государственных языках, передавая эстафету друг другу.

4 мая Ульяновская область передала эстафету Пензенской области.

Отметим, что в Ульяновской области общая численность населения к началу войны 1 185 025 человек. На фронт ушли 268 тыс. человек. Из них более 125 тыс. погибли, пропали без вести, скончались от ран и болезней. Более 170 ульяновцев стали Героями Советского Союза, около 40 — полными кавалерами ордена Славы.

Факты героизма жителей войны подтверждаются многочисленными архивными материалами. В Ульяновск был эвакуирован автомобильный завод, на котором для нужд фронта собрано около 7,8 тыс. автомобилей. Каждый третий патрон был изготовлен на патронном заводе имени Володарского. Каждая четвертая шинель для бойцов была сшита из сукна, произведенного на ульяновских фабриках. 133 тысячи офицеров и бойцов прошли лечение в 26 госпиталях области.

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Уроженец Ульяновской области, оружейник Алексей Судаев создал автомат, признанный одним из лучших автоматов, а житель Цильнинского района региона Петр Усачев стал живым символом Победы: 9 мая 1945 года он расписался на здании Рейхстага и указал точную дату Победы, и именно эта фотография облетела газеты мира.