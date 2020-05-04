Москва, , 11:05 — REGNUM Премьера второго сезона анимационной многосерийной картины «Звездные войны: Галактика приключений» состоится в социальной сети «Одноклассники» 4 мая. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

Премьера приурочена к Дню Галактики, отмечаемому традиционно 4 мая. В сообщении пресс-службы говорится, что во втором сезоне сериала среди героев появятся Принцесса Лея, Рей, Кайло Рен и дроид ВВ-8, а также другие персонажи.

Эпизоды содержат познавательные фрагменты из большой саги и знакомят детей с основными событиями и легендарными героями звездной эпопеи.

Первый сезон сериала стартовал в ноябре 2018 года. В «Одноклассниках» сериал появился с декабря 2019 года и набрал более 1,5 млн просмотров.