Лос-Анджелес, США, , 10:48 — REGNUM Многопользовательский шутер Call of Duty: Warzone станет «связующим звеном» между другими проектами франшизы. Об этом 3 мая сообщил портал VGC.

Разработчики отмечают, что различные «подсерии» Call of Duty (например, Black Ops или Modern Warfare) будут находить своё отражение в Warzone. По их словам, поддержка игры продолжится на протяжении многих лет.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Call of Duty появится режим для дуэтов. Разработчики уже работают над ним, но пока не могут добавить в игре из-за многочисленных программных ошибок.

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