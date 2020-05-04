Лос-Анджелес, США, , 10:40 — REGNUM В сети появились новые кадры из предстоящего кинокомикса «Новые мутанты». Они были опубликованы 3 мая на Twitter-странице MoviesMatrix.

https://twitter.com/MoviesMatrix/status/1256968943706701824

На кадрах показано параллельное измерение под названием Лимбо и населяющие его существа: огромный демон-медведь и пугающий монстр без глаз. По сюжету фильма, Ульяна (Аня Тейлор-Джой) будет сражаться с ними.

Напомним, «Новые мутанты» — это предстоящий фильм, основанный на приключениях команды персонажей из комиксов Marvel. Изначально картина должна была выйти в 2018 году, однако её премьеру неоднократно переносили.

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