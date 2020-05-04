Лондон, , 09:42 — REGNUM Новую песню «Saved My Life», записанную вместе с исполнительницей Дуа Липой, выпустила певица Сиа (Сиа Кейт Изобель Ферлер). Трек опубликован на канале певицы в YouTube.

Продакшеном композиции выступил американский музыкальный продюсер Грег Керстин. Трек накануне был представлен на благотворительном стриме фонда Americares, собирающем пожертвования на ведение борьбы с пандемией коронавируса. Все доходы от этой песни пойдут в фонды Americares и CORE.

«Должно быть, кто-то послал тебя сюда, чтобы спасти мою жизнь», — поется в песне.

Сиа исполняет композиции в стиле эмоциональный джаз и поп. За свою карьеру она выпустила 8 студийных альбомов. Наиболее популярным стал альбом «1000 Forms of Fear», выпущенный в 2014 году.