Лондон, , 09:05 — REGNUM Кассета с ранее не выпускавшейся композицией, записанной участниками The Beatles Полом Маккартни и Ринго Старром, будет продана на торгах в Великобритании. Сообщение об этом опубликовано на сайте аукционного дома Omega Auctions.

Запись войдёт в один из лотов аукциона, намеченного на 19 мая. Композиция, написанная Маккартни и Старром, называется Angel in Disguise («Ангел во плоти»). На кассете есть две версии песни. В одном случае песню исполняет Пол Маккартни под аккомпанемент фортепиано и драм-машины, вторая версия — студийная запись в исполнении Ринго Старра.

Кассету хранил в своей коллекции диджей и бывший программный директор радиостанции Radio Luxembourg Тони Принс. Организаторы торгов полагают, что стоимость кассеты может дойти до 20 тыс. фунтов ($24,8 тыс.)

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