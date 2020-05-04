Каир, , 00:01 — REGNUM В Египте до 1 июня будет возобновлена работа отелей и гостиниц, при условии загрузки не более 25% от общего числа возможных постояльцев, с последующим увеличением до 50%. Об этом 3 мая сообщается в заявлении министра туризма Египта Халеда аль-Анани.

«Работа гостиниц до 1 июня будет возобновлена на 25% от общей возможной загрузки. После загрузка гостиниц будет увеличена до 50%», — говорится в заявлении.

Отмечается, что возобновить работу могут те гостиницы, которые будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, а также на территории которых будут располагаться оборудованный медицинский пункт и специализированное помещение для изоляции постояльцев с коронавирусом.

«В том числе в обязательном порядке будет необходима сдача экспресс-анализов сотрудниками на въездах в туристические города», — уточнил глава египетского ведомства.

Подчеркивается, что условием работы также является полный «запрет на проведение массовых мероприятий внутри гостиниц, а также ограничение на какие-либо ночные программы».

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 3 мая в Египте зарегистрировано 6 193 случаев заражения коронавирусом, 415 человек от последствий заражения скончались. За минувшие сутки в стране выявлено 298 зараженных коронавирусом, девять человек умерли.

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