Москва, , 15:40 — REGNUM Ежегодный международный открытый фестиваль искусств «Дню Победы посвящается…» пройдет в нынешнем году с 5 по 11 мая в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе организатора мероприятия — Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

«С 5 по 11 мая 2020 года Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского организует на официальном сайте www.mosconsv.ru … трансляцию серии архивных видеозаписей в рамках традиционного VIII Международного открытого фестиваля искусств «Дню Победы посвящается…», — говорится в сообщении пресс-службы консерватории.

Этот фестиваль будет одной из составляющих большого фестиваля «Московская консерватория — онлайн». В программе фестиваля к Дню Победы будет прошлогоднее выступление Камерного хора Московской консерватории «Нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим!».

Также в программе онлайн-фестиваля будут транслироваться записи выступлений артистов консерватории с Московским театром «Ленком», Ансамбля песни и пляски им. А. В. Александрова, проекта «Ленинград и победа» с песнями о героической борьбе Ленинграда с блокадой, студенческого фестиваля «Память музыкальных сердец».

В завершение фестиваля консерватория представит трансляцию концертной программы с участием Александры Пахмутовой.