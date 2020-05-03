Москва, , 11:27 — REGNUM Публикацию многосерийного документального фильма о Великой Отечественной войне «Вечная Отечественная» начало Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В фильме представлены кадры видеохроники, исторические документы, воспоминания участников сражений и рассекреченные архивные данные. Рассказ об истинных планах Германии и ее приспешниках, о подоплеке событий, важнейших сражениях и героизме советских военных будут вести известные российские деятели культуры.

Также в фильме описываются действия стран-победителей — Франции, Великобритании и США. Как сообщают в пресс-службе министерства, фильм направлен на борьбу с ведущейся фальсификацией истории, формирование патриотического сознания современной молодежи и увеличение влияния на западную аудиторию.

На канале Vинобороны в YouTube уже опубликовано три серии документальной картины: «Гитлер и его скромные друзья», «Каннибальский план обустройства Востока», «Эвакуация как сверхпроект». Эпизоды публикуются одновременно на русском и английском языках.