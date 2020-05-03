Гармиш-Партенкирхен, Германия, , 08:21 — REGNUM Международный музыкальный фестиваль Рихарда Штрауса в Гармиш-Партенкирхене (Германия) перенесли на 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Художественный руководитель фестиваля Александр Либрейх сообщил, что это тяжелое решение необходимо для сохранения здоровья людей.

«Отмена фестиваля Рихарда Штрауса в 2020 году особенно трудна для нашей команды, для всех ответственных и для меня лично. Но здоровье людей и общественности имеет высший приоритет», — отметил Либрейх.

Ближайший фестиваль теперь состоится только в будущем году — с 18 по 27 июня 2021 года.

Напомним, Штраус родился в Мюнхене, но 40 лет своей жизни провел в Гармиш-Партенкирхене. Именно в этом городе он сочинил свои знаменитые произведения.