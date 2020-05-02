Лондон, , 16:40 — REGNUM В сети появился видеоролик, в котором персонажи сериала «Благие знамения» обсуждают свои будни на карантине. Его опубликовали 1 мая на YouTube-канале британского писателя Терри Пратчета.

В ролике демон Кроули и ангел Азирафель делятся своими впечатлениями от самоизоляции. Первый отмечают, что ему ужасно скучно, и он подумывает лечь спать на месяц.

Напомним, «Благие знамения» — это роман Терри Пратчета и одноимённый мини-сериал от Amazon. Главные роли в шоу исполнили Дэвид Теннант и Майкл Шин.

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