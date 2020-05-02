Москва, , 15:54 — REGNUM Театральный онлайн-марафон в День Победы проведет Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Как уточнили в пресс-службе, театр планировал в День Победы сыграть премьеру спектакля «В окопах Сталинграда» по повести советского писателя Виктора Некрасова. Но ситуация с пандемией коронавируса внесла коррективы в планы.

Работу над этим спектакль коллектив театра планирует завершить позднее и обязательно представить его зрителям. А в рамках онлайн марафона покажут постановки, созданные в театре в прошлые годы.

Поклонникам театрального искусства на канале театра в YouTube и соцсетях покажут концерт «Песни военных лет» режиссера Марины Брусникиной, состоявшийся в 2013 году. Далее пройдет трансляция спектакля «Возвращение» по книге Андрея Платонова «Семья Иванова». Режиссером этого спектакля выступил Юрий Еремин.

Третьей постановкой, которую покажут зрителям, станет «Пролетный гусь» по произведениям Виктора Астафьева. Режиссером спектакля выступила также Брусникина.