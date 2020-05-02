Москва, , 15:33 — REGNUM 3 мая Первый канал представит вниманию зрителей концерт-акцию «Нашим врачам. Мы говорим вам: «Спасибо!». Об этом сообщает пресс-служба вещателя.

В проекте примут участие Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Валерий Меладзе, Евгений Миронов, «Уматурман», Полина Гагарина, Валерия, Владимир Пресняков, Сергей Безруков и многие другие.

По замыслу организаторов — РФПИ, Первого канала и Vision Media Center — концерт будет носить домашний характер, что естественно при режиме самоизоляции. Популярные артисты не только исполнят полюбившиеся широкой публике хиты, но и обратятся со словами благодарности и поддержки к всем медицинским работникам.