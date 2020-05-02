Лос-Гатос, США, , 15:29 — REGNUM Показ нового сериала «Голливуд», рассказывающего об американской киноиндустрии в послевоенные годы, начался 1 мая на стриминговом сервисе Netflix.

В мини-сериале рассказывается история начинающих актеров и кинематографистов, собравшихся вместе в послевоенном Голливуде, и решивших завоевать вершины шоу-бизнеса. Однако с их идеями о развитии киноиндустрии далеко не все согласны.

Режиссером картины выступил Райан Мерфи, известный по картинам «Американская история ужасов», «Части тела», «Хор» и прочим. Продюсером сериала стал Иэн Бреннан.

Как сообщали ранее авторы проекта, сериал не рассказывает о фактах, имевших место в действительности, а является своеобразной «фантазией на тему» голливудской истории.