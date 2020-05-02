Екатеринбург, 2 мая 2020, 15:14 — REGNUM Онлайн-выставка детских рисунков «1945−2020» открылась в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.
Сейчас на сайте доступно более одной тысячи детских работ посвящённых Победе в Великой Отечественной войне. Свои рисунки на тему «Великая Победа — великий народ» может оставить любой желающий ребёнок, заполнив форму заявки на сайте организаторов.
Инициаторами проекта выступили Фонд святой Екатерины и smm-агентство Nos.