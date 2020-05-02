Москва, , 15:06 — REGNUM Московский театр «Современник» к 75-летю Победы запустил на своих ресурсах онлайн-проект «Диалоги Современника. Война и мир». Об этом сообщает ТАСС.

Собственно, сам проект состоит из разговоров молодых артистов труппы со своими старшими товарищами по цеху. Беседа, как утверждают инициаторы и организаторы, будет носить откровенный характер и затрагивать любые темы — от воспоминаний о прошлом до оценок современных событий. Выходить беседы будут каждый день с 1 по 9 мая в 04:00 — это время первой атаки немецких бомбардировщиков на советские города.

9 мая на сайте тетра и на его страницах в социальных сетях будут выложены видео актеров с поздравлениями и пожеланиями по случаю праздника, а также размышлениями о войне и мире.