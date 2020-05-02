Москва, , 14:45 — REGNUM Музей современного искусства «Гараж» уже почти месяц проводит благотворительную программу «Все будет хорошо». В ходе акции продуктами и горячим питанием обеспечиваются нуждающиеся люди старшего возраста, инвалиды, иммигранты. Особое внимание уделяется доставке продовольствия медикам, борющимся с коронавирусом. Готовит обеды и формирует продуктовые наборы музейное кафе. За первые три недели было доставлено более 10 тысяч обедов.

600 обедов ежедневно привозят в поликлинику № 68, в Центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, в Центральную больницу № 1 РЖД. Также питанием обеспечены волонтеров #МыВместе, работающие в различных центрах.

200 наборов с продуктами и средствами гигиены направляются в комитет «Гражданское содействие», центры помощи «Якиманка» и «Дом друзей».