Лондон, , 14:20 — REGNUM Легендарная британская рок-группа Deep Purple выложила в сети клип «Man Alive» с песней из будущего альбома «Whoosh!».

Как сообщает агентство ИнтерМедиа, главным героем стал космонавт, оставшийся в космосе в одиночестве. Знаменитый вокалист и автор композиции Иэн Гиллан отметил, что в музыке есть «что-то апокалиптическое». И сам признался, что от мысли, что «единственный живой человек на Земле — это конец человечества» становится нехорошо.

Ожидается, что релиз альбома «Whoosh!» появится 7 августа.