Вашингтон, , 13:26 — REGNUM Звезда сериала «Клиника» Сэм Ллойд скончался от рака на 57 году жизни. Об этом 1 мая сообщил портал Enterntainment Weekly.

Врачи обнаружили у Ллойда неоперабельную опухоль мозга ещё в 2019 году. Напомним, актёр наиболее известен по роли юриста Тэда Бакленда в комедийном сериале «Клиника».

Помимо этого, Сэм Ллойд выступал в качестве одного из солистов музыкальной группы The Blanks. Актёр также является племянником Кристофера Ллойда, звезды фильма «Назад в будущее».

Читайте ранее в этом сюжете: Paramount Pictures снимет новый фильм о G.I. Joe