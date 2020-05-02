Москва, , 11:46 — REGNUM Мультипликационный сериал «Лунтик и его друзья» покажут в США, Канаде и странах Латинской Америки. Об этом сообщает пресс-служба компании «Экспонент».

В сообщении говорится о том, что студия анимации «Мельница» и международное агентство лицензирования Ink Group заключили контракт на показ мультсериала с голливудской компанией Kenn Viselman Presents. Для этого студия проведет локализацию 108 эпизодов анимационного сериала.

В контракт также включили серии из нового сезона сериала, выполненные в 3D. Представители студии «Мельница» сообщили, что мультфильм показывают в Китае, Европе и на Ближнем Востоке.

В сообщении приводятся слова сооснователя «Мельницы» Сергея Сельянова, который высказывает надежду на успех мультфильма среди американских телезрителей. Также приводятся слова основателя Kenn Viselman Presents Кенна Визельмана, который назвал «Лунтика» настоящим феноменом, а его главного героя — позитивным персонажем, посылающим миру лучи добра. Он тоже высказал свое убеждение в том, что мультфильм полюбится зрителям американского континента.