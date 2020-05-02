Лос-Анджелес, США, , 11:13 — REGNUM Чарли Кокс, исполнивший роль Сорвиголовы в соответствующем сериале Netflix, дал понять: он не особо верит в то, что Marvel даст ему возможность к ней вернуться. Об этом 2 мая сообщил портал Screen Rant.

Актёр предположил, что студия в будущем попытается заменить всех актёров сериалов Netflix. Он добавил, что, возможно, такое решение было бы даже правильным, поскольку в ином случае Marvel и звёздам шоу потокового сервиса пришлось бы решать проблемы, связанные с совпадением графиков съёмок.

Права на персонажей сериалов Netflix по комиксам Marvel вернутся к студии в ноябре 2020 года. Стоит отметить: ранее в сети появилась информация, что глава Marvel Кевин Файги хочет, чтобы звезда шоу «Каратель» Джон Бернтал вернулся к роли в будущих фильмах студии. Сам актёр ранее заявлял, что он не хочет расставаться с ролью Фрэнка Касла.

Читайте ранее в этом сюжете: Marvel хочет видеть звезду «Карателя» в своей киновселенной