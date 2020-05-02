Санта-Моника, США, , 10:52 — REGNUM Релизы трех кинофильмов перенесла на год позднее киностудия Lionsgate. Об этом сообщил портал Yahoo! Entertainment.

Премьера картины «Джон Уик 4» планировалась на 21 мая 2021 года. Теперь студия выпустит фильм в прокат 27 мая 2022 года.

Также журналисты сообщают о переносе на год релиза картины «Телохранитель жены киллера». Зрители смогут увидеть ее в августе 2021 года.

Еще одним фильмом, чью премьеру сместили на следующий год стала «Пила: Спираль». Вместо 14 мая текущего года она появится на больших экранах 21 мая 2021 года.

Переносы премьер фильмов выполняют многие киностудии из-за пандемии коронавируса, повлекшей закрытие кинотеатров и приостановку съемочного процесса и работ по монтажу фильмов.