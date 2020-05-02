Лос-Анджелес, США, , 09:35 — REGNUM Райан Рейнольдс заявил: то, что Disney купил Fox поможет продвижению франшизы «Дэдпул». Об этом 1 мая сообщил портал Screen Rant.

«Я большой поклонник Marvel, и того, как они делают фильмы. Поэтому, когда Disney купил Fox, я увидел в этом только хорошее», — сказал Рейнольдс, добавив: он надеется, что Дэдпулу позволят играть в этой песочнице.

«Я думаю, что это просто победа для всех причастных. Но мы это непременно увидим», — добавил актёр.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Лина Хиди, исполнившая роль Серсеи в сериале «Игра престолов», заявила: если бы ей довелось играть супергероя, она хотела бы сыграть Дэдпула. Актриса посетовала на то, что эта роль уже занята.

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