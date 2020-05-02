Москва, , 09:35 — REGNUM Полуфинальный концерт международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту» из-за пандемии коронавируса пройдет в онлайн-формате 8 мая. Об этом сообщает телеканал «Россия — Культура».

Фестиваль должен был пройти с 30 апреля по 2 мая в Крыму, но из-за отмены авиасообщения между странами оргкомитет фестиваля решил провести фестиваль в онлайн-формате. В фестивале примут участие 16 конкурсантов из разных стран.

Зрители смогут услышать известные советские песни на иностранных языках: «Синий платочек» — на иврите, «Смуглянка» — на латышском, «Катюша» — на итальянском, «Священная война» — на испанском и другие песни на разных языках.

Ведущими концерта выступят Эрнест Мацкявичюс и Татьяна Ремезова. Участники фестиваля и члены жюри будут подключаться к трансляции через интернет.

По сообщению телеканала, члены жюри сообщат свои мнения о выступлениях, но голосовать за того или иного исполнителя не будут. Имена победителей сообщат в финальном туре фестиваля, который пройдет осенью в Крыму.