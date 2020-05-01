Лос-Анджелес, США, , 23:39 — REGNUM Телеканал HBO выпустил трейлер предстоящего сериала «Страна Лавкрафта», над созданием которого работали Миша Грин, Джордан Пил и Джей Джей Абрамс. Ролик был опубликован 1 мая на YouTube-канале компании.

В основу картины лёг одноимённый роман писателя Мэтта Раффа в жанрё тёмного фэнтези, который тот опубликовал в 2016 году. В своём произведении автор исследует связь между расизмом в США и творчеством классика ужасов Говарда Лавкрафта.

Премьера «Страны Лавкрафта» на HBO запланирована на август 2020 года. В сериале снялись Джонатан Мэджорс («Битва за землю»), Джерни Смоллетт-Белл («Хищные птицы»), Вунми Моссаку («Лютер»), Онжаню Эллис («Книга негров») и другие.

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