Лос-Анджелес, США, , 22:06 — REGNUM Актёр и продюсер Адам Сэндлер работает над ещё одним фильмом для потокового сервиса Netflix. Об этом 1 мая сообщил портал Comicbook.

По имеющейся информации, Ребекка Дрисдейл написала сценарий для предстоящего фильма Netflix под названием Dan Pan, в котором будет сниматься Сэндлер. Издание отмечает, что пока нет информациия о том, является ли проект этой картины частью эксклюзивного контракта актёра и потокового сервиса.

В январе 2020 года Netflix объявил о том, что он продлит свой контракт с Адамом Сэндлером, который создаст для потокового сервиса ещё четыре картины. Их самым успешным совместным проектом является картина «Загадочное убийство», премьера которой состоялась в августе 2019 года.

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