Лондон, , 20:04 — REGNUM Премьеру нового фильма «бондианы» «Не время умирать» могут отложить на 2021 год. Об этом 1 мая сообщил портал Daily Mail со ссылкой на инсайдеров.

По имеющейся информации, среди продюсеров сейчас идёт дискуссия по поводу возможности нового переноса даты выхода картины на экраны. Некоторые из них считают, что это стоит сделать, поскольку сегодня нет определённости в вопросе о том, когда именно кинотеатры смогут возобновить свою работу.

Ситуацию осложняет тот факт, что ранее на 2021 год были перенесены премьеры множества фильмов и руководителям проекта будет сложно найти свободную интересную дату.

«Если придется ждать до следующего года, пусть будет так, — сообщил изданию источник, близкий к производству фильма, — здесь задействованы сотни миллионов долларов. Выпустите его, когда зрители почувствуют себя в безопасности».

Напомним, в марте 2020 года продюсеры Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон решили перенести премьеру «Не время умирать» со 2 апреля на 12 ноября 2020 года. После этого режиссёр картины Кэри Фукунага сообщил, что фильм полностью готов и команда проекта не будет вносить в него изменения.

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