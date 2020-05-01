Лос-Анджелес, США, , 15:10 — REGNUM Один из крупнейших конгломератов индустрии развлечений в мире The Walt Disney Company приступает к выпуску масок для защиты от коронавируса. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Как и ожидалось, на масках будут изображены популярные персонажи Disney, Pixar, Marvel и «Звёздных войн». В их числе Микки Маус, Халк, различные принцессы и даже малыш Йода, чья привлекательность вопрос спорный даже для поклонников «Мандалорца».

Маски продаются комплектами. Стоимость одного — 19.99 долларов. Если оформить заказ сейчас, то получить маски можно будет лишь в июне. Прибыль от проекта пойдет на благотворительность.

Миллион масок компания отправит в фонд MedShare, помогающий медицинским работникам.